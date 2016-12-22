ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,20 62,82 EUR Нал. 74,34 72,89 USD Бирж. 63,48 -0,26 EUR Бирж. 73,61 -0,02 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7119,70 +179,90 IMOEX 2312,19 +0,54% RTSI 1147,16 +0,75% Brent 74,31 +0,42% DJIA 25658,32 +0,61% Nasdaq 7885,11 +0,32%
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Лента новостей
​США заявили о максимальной активности российских подлодок за 25 лет 19:44, Политика Киев объяснил инициативу о прекращении автобусного сообщения с Россией 19:25, Общество «Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России 19:23, Бизнес Суд наложил арест на имущество Петросяна и Степаненко на время развода 19:10, Общество Уэйн Гретцки стал послом клуба КХЛ 19:08, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:02, Партнерский материал «Победа» обжалует решение Верховного суда о правилах провоза ручной клади 18:57, Общество Офтальмолог рассказал об операции актера фильмов «Такси» после драки 18:46, Общество Цена биткоина поднялась выше $7,1 тыс.: стоит ли покупать криптовалюту 18:45, Крипто Bloomberg узнал о планах суверенного фонда Абу-Даби открыть офис в Москве 18:41, Финансы ФСИН проверит сообщения о пытках в колониях Петербурга 18:33, Общество Полиция задержала подозреваемых в избиении звезды серии фильмов «Такси» 18:26, Общество Умер бывший бас-гитарист группы «Кино» 18:23, Общество В Черногории катер сбил российскую туристку 18:15, Общество Совет Европы призвал освободить задержанных белорусских журналистов 18:08, Политика Первый трансфер межсезонья обойдется «Зениту» в €20 млн 18:04, Спорт Белый дом заявил о готовности Помпео отправиться в КНДР 18:03, Политика Швейцарский банк Maerki Baumann начнет принимать криптовалюты 18:03, Крипто Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых 18:02, Финансы В Москве следователя и адвоката обвинили во взятке в 10 млн руб. 17:56, Общество Разработчик беспилотника Matrёshka перезапустил проект 17:49, Бизнес Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны «Макдоналдс» на ₽5,5 млн 17:40, Общество Журналисты рассказали о 8 задержанных за доступ к платным новостям БелТА 17:38, Общество Летевший в Испанию самолет совершил вынужденную посадку в Милане 17:37, Общество Иосифа Кобзона выписали из больницы 17:30, Общество «Челси» оштрафует своего игрока за отказ от тренировок 17:24, Спорт МИД Белоруссии прокомментировал задержания журналистов 17:22, Политика Суд оставил в силе приговор экс-сенатору Сабадашу по делу о хищениях 17:12, Общество
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Общество, 17:30
0
Иосифа Кобзона выписали из больницы

Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона выписали из больницы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Данную информацию РЕН ТВ подтвердили в окружении певца.

«Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что состояние здоровья артиста по-прежнему вызывает опасения у врачей.

Как отмечает РЕН ТВ, Кобзону выдали специальный аппарат для облегчения дыхания. Артист Лев Лещенко сказал телеканалу, что пообщался с женой Кобзона, которая ​рассказала, что состояние певца стабильное.​

Помощница Кобзона рассказала о его состоянии здоровья
Общество

Кобзона госпитализировали 26 июля. Впоследствии концертный директор певца Варвара Виноградова рассказала РБК, что Кобзон находится на плановом лечении. «Он уже не молод, болен более десяти лет, поймите, что иногда ему приходится вот так посещать врачей», — отмечала она.

2 августа помощник певца сообщил РБК, что состояние здоровья артиста не ухудшилось и с ним все нормально.

С 2005 года певец страдает онкологическим заболеванием, а с 2009 года находится под пристальным вниманием врачей. Кобзон перенес не менее двух операций, а также химиотерапию. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за позиции по Крыму и Донбассу.

Теги: Иосиф Кобзон , госпитализация
Главное
«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России Бизнес
Материалы по теме
Помощница Кобзона рассказала о его состоянии здоровья Общество
СМИ сообщили о состоянии Кобзона после госпитализации Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter