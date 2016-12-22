Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона выписали из больницы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Данную информацию РЕН ТВ подтвердили в окружении певца.

«Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что состояние здоровья артиста по-прежнему вызывает опасения у врачей.

Как отмечает РЕН ТВ, Кобзону выдали специальный аппарат для облегчения дыхания. Артист Лев Лещенко сказал телеканалу, что пообщался с женой Кобзона, которая ​рассказала, что состояние певца стабильное.​

Кобзона госпитализировали 26 июля. Впоследствии концертный директор певца Варвара Виноградова рассказала РБК, что Кобзон находится на плановом лечении. «Он уже не молод, болен более десяти лет, поймите, что иногда ему приходится вот так посещать врачей», — отмечала она.

2 августа помощник певца сообщил РБК, что состояние здоровья артиста не ухудшилось и с ним все нормально.

С 2005 года певец страдает онкологическим заболеванием, а с 2009 года находится под пристальным вниманием врачей. Кобзон перенес не менее двух операций, а также химиотерапию. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за позиции по Крыму и Донбассу.