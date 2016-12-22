Помощница Кобзона рассказала о его состоянии здоровья

Состояние певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона не ухудшилось, сообщила РБК помощница Иосифа Кобзона Елена.

«Ухудшений нет. Все нормально. У нас все хорошо», — сказала она.

Кобзона госпитализировали 26 июля. Представитель певца Варвара Виноградова, заявила, что он находится в больнице на плановом лечении. 28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому. Сестра и жена певца опровергли эту информацию.



У Кобзона в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор он перенес не менее двух серьезных операций и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов. В 2015 году Кобзону удалось получить визу для лечения в Италии, хотя он включен в список персон нон-грата в Евросоюзе из-за его позиции по Крыму и Донбассу. В МИД Италии тогда объяснили, что это решение было «исключительным» и продиктовано «гуманизмом».