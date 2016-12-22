СМИ сообщили о госпитализации Кобзона

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре и певец Иосиф Кобзон госпитализирован. Об этом сообщили источники «РИА Новости» и агентства «Интерфакс» в Государственной думе.



Собеседник «РИА Новостей» отметил, что певец находится в тяжелом, но стабильном состоянии. «Он сильный и всегда побеждает», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что Кобзон проходит курс химиотерапии, и напомнил, что в 2005 году певцу диагностировали онкологическое заболевание. Однако источник «Интерфакса» опроверг, что Кобзон находится в тяжелом состоянии. По его словам, артист действительно находится в больнице, но «речь не идет о его крайне тяжелом состоянии».

Первым о госпитализации Кобзона сообщил портал Starhit со ссылкой на анонимный источник, который разместил в Сети информацию о том, что певец находится в больнице. Где именно была размещена эта информация, издание не уточняет. Также оно ссылается на очевидца, который говорил, что артиста возили «на каталке» и что он «слег». Представитель Кобзона рассказала, что певец не здоров, но «ничего из ряда вон выходящего» не происходит.

Помощница Кобзона Елена сказала РБК, что у нее нет информации об ухудшении здоровья Кобзона или его госпитализации. «Пока никакой такой информацией не обладаю. Не знаю, откуда такая информация у вас», — сообщила она.

Последний раз о госпитализации певца сообщалось 18 июня. Тогда его помощница Варвара Виноградова рассказала РБК, что он проходил в больнице плановое обследование. Через один день, 19 июня, сестра Кобзона, Гелена, сообщила, что его выписали из больницы. По ее словам, у артиста была вирусная инфекция и «ничего страшного не было».



Кобзон после диагностирования у него онкологии перенес две операции. В 2015 году, несмотря на то что он находился под санкциями, ему предоставили визу для лечения в Италии.