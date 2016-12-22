Представитель Кобзона рассказала о состоянии певца

Народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон находится на плановом лечении в больнице, а не в реанимации. Об этом РБК сообщила его концертный директор Варвара Виноградова.

«Он на плановом лечении. Он уже не молод, болен более 10 лет, поймите, что иногда ему приходится вот так посещать врачей. Сейчас нет никакой реанимации или катастрофы», — сказала Виноградова.

У артиста в 2005 году был диагностирован рак, по настоящее время он проходит курс химиотерапии. Накануне стало известно о госпитализации певца. Источник «Интерфакса» сообщал, что Кобзон находится в больнице, но «речь не идет о его крайне тяжелом состоянии».





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