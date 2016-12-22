Помощник Кобзона рассказал о состоянии певца

Народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон проходит плановое лечение, и ухудшения его состояния не наблюдается. Об этом РБК сообщил помощник певца.

«У него все хорошо, не переживайте. Все лечение идет по плану, ухудшений нет», — отметил он.

Иосиф Кобзон был госпитализирован 26 июля. По словам представителя певца Варвары Виноградовой, он находится в больнице на плановом лечении.

В то же время источник «РИА Новости» в Государственной думе сообщил о прохождении певцом курса химиотерапии. Виноградова отметила, что певец болен уже более 10 лет, в связи с чем ему приходится посещать врачей. В 2005 году артисту диагностировали онкологическое заболевание.

28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, однако сестра и жена Кобзона опровергли данную информацию.



