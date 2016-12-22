Лондон пригласил независимых экспертов ОЗХО для сбора образцов в Эймсбери

Великобритания пригласила независимых экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора образцов в рамках расследования инцидента в Эймсбери. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.

Отмечается, что эксперты будут работать над установлением нервно-паралитического вещества. Образцы, которые соберут специалисты, будут изучены в международных лабораториях, выбранных ОЗХО.

В конце июня Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в британском городе Эймсбери, который расположен в 10 км от Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля Стерджес скончалась, а Роули был позднее выписан из больницы. Минздрав Великобритании опубликовал рекомендации по процедуре погребения женщины. В частности, участников траурной церемонии попросили держаться подальше от гроба умершей.

В Скотленд-Ярде считают, что отравления «Новичком» в Эймсбери и Солсбери, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, связаны. По версии полиции, изначально вещество было нанесено на ручку дома Скрипалей, после чего было выброшено. После этого оно попало к Стерджес и Роули. По словам последнего, он нашел парфюмерный флакон на улице и подарил своей спутнице.