Минздрав попросил не подходить близко к гробу погибшей в Эймсбери женщины
Отравление Скрипалей, 19:41
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Минздрав попросил не подходить близко к гробу погибшей в Эймсбери женщины
Министерство здравоохранения Великобритании выпустило рекомендации по процедуре погребения Дон Стерджес, которая погибла в результате отравления в городе Эймсбери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на постановление британского министерства.
Как отмечается в сообщении, специальные меры введены, чтобы защитить тех, кто придет проститься с погибшей. Так, во время церемонии гроб с телом Стерджес нельзя будет нести к месту кремации. Он уже будет находиться в зале прощания. Кроме того, участников траурной церемонии попросили держаться подальше от тела покойной.
Партнер Стерджес Чарли Роули в интервью Sky News сказал, что погибшая женщина «заслуживает большего». Он отметил, что сейчас сам он принимает лекарства, чтобы оправиться от отравления.Роули и Стерджес нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери. Этот населенный пункт находится в 10 км от Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Британии полагают, что Скрипали и пара из Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Как рассказал Роули, вещество находилось в парфюмерном флаконе. По его словам, он нашел его на улице в Эймсбери и подарил своей спутнице. В Скотленд-Ярде считают, что оба случая отравления связаны. В полиции отметили, что сначала отравляющее вещество было нанесено на ручку дома, где жили Скрипали, а затем флакон был выброшен. После этого он попал к Роули и Стерджес.