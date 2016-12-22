Венесуэла заранее обвинила Колумбию в возможной агрессии против страны

Правительство Венесуэлы заявило, что Колумбия несет ответственность «за любую агрессию против народа Венесуэлы и его властей». Об этом сообщает VTV.

«Мы считаем, что правительство Колумбии несет ответственность за любую новую агрессию или попытку спонсировать со своей территории или из приграничных районов любую провокацию против родины Боливара», — указывается в заявлении правительства Венесуэлы.

В Каракасе 5 августа произошла попытка покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Ранения получили семь военных, сам президент не пострадал. Мадуро обвинил в причастности к покушению президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и крайне правые венесуэльские группировки. В Колумбии назвали обвинения Мадуро «бессмысленными и необоснованными».

По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, покушение на лидера готовилось по меньшей мере полгода. По делу о покушении на главу государства задержаны шестеро подозреваемых.