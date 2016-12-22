Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал серьезный бой конкурентам в космической отрасли. Об этом он сказал во время выступления на Ярославском радиозаводе, передает корреспондент РБК.

«Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе. Мы дадим серьезный бой нашим конкурентам, я вам обещаю», — сказал Рогозин.

Он добавил, что до сих пор российская ракетно-космическая отрасль занималась предоставлением на рынке пусковых услуг, однако в последние годы Россия отстала от лидеров. При этом, по словам главы «Роскосмоса», пришло понимание того, что основной рынок складывается не «в извозе чужих полезных нагрузок», а в создании своих спутников.

Рогозин отметил, что Россия должна прийти от создания штучных спутников до их серийного производства для предоставления связи, телевидения, интернета, навигации, а также для решения оборонных задач.

В середине июля Рогозин сообщил о создании корпорации по производству ракетных двигателей на базе предприятия НПО «Энергомаш».

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая. Ранее на посту вице-премьера он курировал военно-промышленный комплекс. Основными задачами космической отрасли, по его мнению, является снижение аварийности восстановление кадрового потенциала.



В июле президент России Владимир Путин потребовал от госкорпорации прорыва в освоении космоса. Глава государства отметил, что от развертывания высокоточной навигации и глобальной спутниковой связи зависит решение ряда жизненно важных вопросов, включая построение цифровой экономики, развитие логистики и обеспечение безопасности. Президент также поручил руководству «Роскосмоса» ускорить работу над тяжелой ракетой «Ангара-5».