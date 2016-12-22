Путин потребовал от «Роскосмоса» прорыва

Президент Владимир Путин заявил, что госкорпорация «Роскосмос» должна добиться прорывных успехов в освоении космоса. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отметил глава государства, Россия всегда обладала широкими, «почти уникальными компетенциями» в освоении космического пространства.

«Сегодня «Роскосмосу» необходимо добиться прорывных успехов в этой сфере, в условиях растущей при этом международной конкуренции укрепить свои позиции», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что движение компании вперед должно стать «важнейшим ресурсом общего прорывного развития страны».

Президент пояснил, что от развертывания высокоточной навигации и глобальной спутниковой связи зависит решение многих жизненно важных вопросов, включая построение цифровой экономики, развитие логистики и обеспечение безопасности.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что основной задачей госкорпорации является экспансия в космос. По его словам, освоение космоса для России сравнимо с религией.