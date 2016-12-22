Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать на базе НПО «Энергомаш» корпорацию по производству ракетных двигателей. «Недаром США закупают наши двигатели», — отметил он

Дмитрий Рогозин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать в России корпорацию ракетного двигателестроения на базе НПО «Энергомаш». О своем решении он сообщил в Twitter.

По словам главы «Роскосмоса», НПО «Энергомаш» удивило его «высокой культурой производства».

«Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники. — РБК), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой «Энергомаша» корпорации ракетного двигателестроения», — заключил он.

НПО «Энергомаш» производит ракетные двигатели РД-180 и РД-181, с помощью которых выводятся на орбиту американские гражданские и военные спутники.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая, до этого он курировал военно-промышленный комплекс на посту вице-премьера. После своего прихода в «Роскосмос» Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия госкорпорации, так как ранее регулятор выявил финансовые нарушения в отрасли на сумму 760 млрд руб.

Формирование холдинга по созданию ракетных двигателей на базе НПО «Энергомаш» обсуждается с 2015 года, однако завершение процесса постоянно откладывается.

​Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации «Ростех». Она получила название Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В состав корпорации вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, а также предприятия по производстве турбин для нефтегазовой отрасли.