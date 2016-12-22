ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,08 61,93 EUR Нал. 73,82 72,35 USD Бирж. 62,26 -0,10 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6266,90 -3,20 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения
Лента новостей
Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве 20:33, Общество Претендент на пост главы ФИДЕ Дворкович обвинил конкурента в коррупции 20:28, Общество Экс-глава МВД Украины предложил вернуть Крым поставками воды из Днепра 20:24, Политика Додон заявил о позиции «не дружить с Западом против России» 20:02, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19:40, РБК и «Шелл» Серена Уильямс потерпела разгромное поражение в финале Уимблдона 19:40, Спорт Посольство обвинило Великобританию в политизации ОЗХО 19:40, Политика Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения 19:29, Экономика Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой 19:14, Общество Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшими в Пензенской области 18:52, Общество Бельгия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира 18:52, Спорт ФИФА вынесла предупреждение Англии из-за политических кричалок на ЧМ 18:50, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 18:46, РБК и Sony Bravia Лондон раскрыл «главную линию» расследования отравления в Эймсбери 18:42, Политика В МЧС предупредили о возможном сходе селей в Крыму на выходных 18:27, Общество Путин поблагодарил Аббаса за визит в Россию в рамках ЧМ 18:15, Политика СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора Уралвагонзавода 17:54, Общество Джокович в продолжавшемся два дня матче победил Надаля на Уимблдоне 17:52, Спорт Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:37, Спецпроект РБК Спорт Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа 17:25, Политика На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции 17:20, Общество ЧМ-2018. Матч за третье место. Бельгия — Англия. Онлайн 17:00, Спорт Путин примет участие в награждении победителя ЧМ 16:59, Общество В Сети появилось видео испытаний «летающей машины» BlackFly 16:43, Технологии и медиа Как правильно подобрать солнцезащитные очки 16:42, РБК Стиль и Roberto Cavalli 12 «друзей» Хиллари: в чем обвиняют США «хакеров из ГРУ» 16:32, Политика ФИФА отказалась наказывать футболиста Виду за видео с фразой о Белграде 16:22, Общество Собянин поддержал появление на Никольской памятного знака в честь ЧМ-2018 16:22, Общество
Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения
Экономика, 19:29
0
Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать на базе НПО «Энергомаш» корпорацию по производству ракетных двигателей. «Недаром США закупают наши двигатели», — отметил он
Дмитрий Рогозин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать в России корпорацию ракетного двигателестроения на базе НПО «Энергомаш». О своем решении он сообщил в Twitter.

По словам главы «Роскосмоса», НПО «Энергомаш» удивило его «высокой культурой производства».

«Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники. — РБК), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой «Энергомаша» корпорации ракетного двигателестроения», — заключил он.

НПО «Энергомаш» производит ракетные двигатели РД-180 и РД-181, с помощью которых выводятся на орбиту американские гражданские и военные спутники.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая, до этого он курировал военно-промышленный комплекс на посту вице-премьера. После своего прихода в «Роскосмос» Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия госкорпорации, так как ранее регулятор выявил финансовые нарушения в отрасли на сумму 760 млрд руб.

Госдума решила запретить компаниям работать с США в трех отраслях
Экономика

Формирование холдинга по созданию ракетных двигателей на базе НПО «Энергомаш» обсуждается с 2015 года, однако завершение процесса постоянно откладывается.

​Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации «Ростех». Она получила название Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В состав корпорации вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, а также предприятия по производстве турбин для нефтегазовой отрасли.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дмитрий Рогозин , ракетные двигатели
Главное
Бельгия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира Спорт
Материалы по теме
Алексей Рогозин прокомментировал сообщения об увольнении из «Ильюшина» Общество
«Роскосмос» подтвердил назначение экс-главы ОРКК советником Рогозина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter