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Путин поручил ускорить работу над тяжелой ракетой «Ангара-5»
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Путин поручил ускорить работу над тяжелой ракетой «Ангара-5»
Технологии и медиа, 18:54
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Путин поручил ускорить работу над тяжелой ракетой «Ангара-5»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Роскосмоса» заявил, что ждет более активной работы по развитию ракеты тяжелого класса «Ангара-5».

«Она имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны», — цитирует Путина сайт Кремля. Президент подчеркнул, что для пусков «Ангары» необходимо наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, в частности начать работу по возведению стартового стола для ракеты. Он добавил, что ее пуск должен состояться в 2021 году.

Ранее РБК сообщили в «Роскосмосе», что серийное производство ракет-носителей «Ангара» начнется в Омске в 2023–2024 годах. Контракт на строительство стартовой площадки для «Ангары» на Восточном подпишут в начале августа 2018года.

Владимир Путин заявил, что «Роскосмос» должен добиться прорывных результатов в освоении космоса и укрепить свои позиции в условиях международной конкуренции.

Теги: Космос , Владимир Путин , «Ангара»
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