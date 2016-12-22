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МИД прокомментировал попытку покушения на президента Николаса Мадуро
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МИД прокомментировал попытку покушения на президента Николаса Мадуро
Политика, 13:47
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МИД прокомментировал попытку покушения на президента Николаса Мадуро
В МИД России прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Там призвали урегулировать все разногласия мирным путем
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Министерство иностранных дел России «решительно» осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произошла 4 августа. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Москве посчитали, что такие действия имеют цель дестабилизировать обстановку в Венесуэле после того, как прошел съезд Социалистической единой партии страны, определивший первые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы восстановить национальную экономику.

В МИД России выразили убежденность, что политические разногласия должны урегулироваться мирным и демократическим путем. В Москве солидарны с венесуэльским народом и желают пострадавшим «в ходе теракта» скорейшего выздоровления, говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

В Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро
Политика

Покушение на Мадуро произошло в столице Венесуэлы Каракасе во время церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Венесуэльский министр информации Хорхе Родригес сообщил, что президента атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов, которые были начинены взрывчаткой. По его словам, сам лидер не пострадал, но ранения получили семь военных, которые принимали участие в этом праздничном мероприятии.

Видео: RT en Español / Youtube

Позже венесуэльский президент во время обращение к нации заявил, что ответственность за покушение несет лидер Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Кроме того, по его словам, к организации покушения имеют отношение правые группировки Венесуэлы. Мадуро отметил, что полиция уже арестовала некоторых их представителей.

В колумбийском МИДе назвали обвинения лидера Венесуэлы «бессмысленным и необоснованными». В Боготе потребовали от Каракаса уважения к президенту страны и его народу.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: Николас Мадуро , МИД , покушение
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