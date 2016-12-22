Министр рассказал об участии в покушении на Мадуро нескольких дронов

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес официально подтвердил, что во время торжественной церемонии в Каракасе была предпринята попытка убийства президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
По словам министра, в атаке было задействовано несколько беспилотных аппаратов, начиненных взрывчаткой. В результате взрывов получили ранения семеро военных, участвовавших в церемонии.
Родригес уточнил, что целью покушения было убийство левого лидера Венесуэлы. Он заверил, что никто из руководства страны не пострадал, а президент продолжает исполнять свои обязанности и вскоре выступит с обращением к нации.
Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. На кадрах телевизионной трансляции мероприятия видно, что во время рассказа об экономике страны все присутствующие вдруг резко вскинули головы и посмотрели вверх. Далее телевидение показало военных, которые стояли в парадном строю и бросились в рассыпную. После этого трансляция прервалась.
Позже на Youtube канале Ruptly была опубликована видеозапись с другого ракурса. На ней слышен как минимум один взрыв, после которого сотрудники служба безопасности бросились прикрывать президента пуленепробиваемыми щитами.
В то же время Associated Press со ссылкой на источники в пожарной службе сообщило, что за покушение на Мадуро был принят взрыв бытового газа в доме по соседству.
Это же агентство сообщило, что ответственность за покушение на президента Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка. В сообщении говорится, что для покушения были задействованы два дрона со взрывчаткой, однако они были сбиты, не достигнув своей цели. AP уточняет, что не смогло проверить подлинность этого сообщения.