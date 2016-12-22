Посол заявил о готовности России к совместному расследованию в Солсбери

Российские следователи готовы провести совместное расследование с британскими коллегами по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе. Более того, по взаимной правовой помощи, мы готовы сделать это в любую минуту», — подчеркнул Яковенко.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Соединенного Королевства считают, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к нападению причастна Москва. В России отрицают все обвинения.

По информации газета Daily Mail, у британских следователей есть фотография возможного подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей, которую уже видели ключевые свидетели. В июле издание сообщало, что атаку на россиян провела группа из шести человек. Газета Mirror отмечала, что рассматривается версия о двух группах. По данным источников CNN, причастные к отравлению Скрипалей уже покинули Британию.