Путин подписал закон о безвизовом режиме для обладателей Fan ID

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для обладателей паспортов болельщиков (Fan ID). Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Въезд разрешен в период по 31 декабря текущего года включительно.

Госдума приняла законопроект о внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 26 июля, позже его одобрил Совет Федерации.

После завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу на московском стадионе «Лужники» 15 июля российский лидер заявил журналистам, что иностранцы, которые имеют Fan ID, получат право многократного безвизового въезда в Россию до конца этого года. Президент добавил, что технология Fan ID может быть распространена на другие мероприятия в России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уточняла, что родственники обладателей паспортов болельщиков могут получить визы в России в упрощенном режиме до конца года.



Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции.