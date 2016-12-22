Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ до конца года

Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым болельщики чемпионата мира по футболу смогут до конца года вернуться в Россию без оформления визы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Для безвизового въезда иностранным гражданам понадобится только паспорт болельщика (Fan ID).

Организовать безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018 предложил президент России Владимир Путин. Также он заявил, что технология FAN ID может быть распространена на другие мероприятия, которые пройдут в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что получение визы родственниками иностранных болельщиков также может быть упрощено до конца года.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции.