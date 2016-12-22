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Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе
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Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе
Пенсионная реформа, 13:46
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Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе

Парламентские слушания по пенсионной реформе пройдут в Госдуме 21 августа. Об этом сообщает сайт нижней палаты со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

В слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов России, эксперты, представители правительства. По словам Володина, такое решение принято в связи с тем, что депутаты в регионах активно обсуждают законопроект с избирателями, а профильный комитет работает с предложениями и поправками ко второму чтению.

Володин добавил, что 24 августа закончится прием поправок, с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, спустя два дня законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Законопроект был принят в первом чтении 19 июля, документ поддержали 328 депутатов, против выступили 104. Второе чтение состоится осенью.

Объясняя необходимость реформы, Медведев указал на существенное увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и, как следствие, возможность дольше продолжать карьеру.

Глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы «Познер» говорил, что правительство обсуждало вопрос о повышении пенсионного возраста в течение долгого времени. По словам Силуанова, без изменений система не могла существовать дальше. «Негативные демографические тренды» создали значительную проблему при поддержании пенсионной системы, отметил он, пояснив, что из-за старения населения и сокращения числа работающих граждан на каждого пенсионера приходится 1,8 работающего человека.
 

Теги: пенсионный возраст , Госдума
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