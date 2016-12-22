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Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье
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Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье
Политика, 13:09
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Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье

Сын президента США Дональда Трампа Эрик объявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок в качестве угрозы. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Мне угрожали. Дональду (Трамп-младший, старший брат Эрика. — РБК) угрожали. Нам всем устроили шоу с белым порошком в нашем доме», — пожаловался Эрик Трамп.

В феврале Ванессу Трамп, тогда бывшую женой Трампа-младшего, поместили в целях предосторожности в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное своему супругу, в котором находился неизвестный белый порошок. В полиции города сделали анализ и сообщили, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.

После этого Дональд Трамп-младший заявил, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является «отвратительной».

В феврале в почте нескольких посольств европейских и среднеазиатских стран в Москве нашли подозрительный порошок. Позже выяснилось, что письма рассылали от имени депутата Госдумы Сергея Железняка, после чего он подал жалобу в полицию. В июне посылку с белым порошком и угрозы получила посол США в Канаде Келли Крафт.

Теги: Эрик Трамп , белый порошок
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