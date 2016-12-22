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Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком»
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Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком»
Политика, 12 фев, 22:07
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Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком»
Ванессу Трамп госпитализировали в целях предосторожности в одну из больниц Нью-Йорка, после того как она открыла конверт, в котором находился неизвестный порошок. Письмо предназначалось Дональду Трампу-младшему
Ванесса Трамп (Фото: Win McNamee / Reuters)

Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что невестка президента США, находясь в нью-йоркской квартире, открыла письмо, которое было адресовано супругу. Внутри она обнаружила «белый порошок». После этого в качестве меры предосторожности ее доставили в медицинский центр в Нью-Йорке.

Сын Трампа отказался от охраны спецслужб ради свободы личной жизни
Политика

В полиции города NBC News сообщили, что «нет никаких признаков того, что кто-либо серьезно пострадал, также нет никаких признаков того, что вещество могло быть опасным биологическим материалом».

Сотрудники секретной службы проводят расследование.

В сентябре 2017 года спецслужбы США сняли охрану с Дональда Трампа-младшего. Как сообщала The New York Times, старший сын президента отказался от положенной ему охраны «ради большей свободы своей личной жизни». При этом не уточнялось, снята ли охрана с членов семьи Трампа-младшего — его жены Ванессы и пятерых детей.

По данным The New York Times, Трамп-младший любит заниматься туризмом и охотой. Он отказался от охраны, чтобы заниматься хобби «без свиты сопровождающих его повсюду спецагентов». Сын Трампа является исполнительным вице-президентом Trump Organization.​

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: Дональд Трамп-младший , госпитализация , Семья
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