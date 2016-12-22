В Пермском крае при съезде автобуса в кювет пострадали семь человек
Общество, 10:18
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В Пермском крае при съезде автобуса в кювет пострадали семь человек
Семь человек, включая двоих детей, получили травмы при съезде автобуса «ПАЗ» в кювет в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте краевого ГУ МВД.
Авария произошла в Красновишерском районе в 05:40 мск на 30-м км трассы Красновершск — Вая. По предварительным данным, при подъеме в гору автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Всех пострадавших госпитализировали, причины ДТП устанавливаются.
В Пермском крае 28 июля в аварии с пятью машинами погибли три человека, еще два получили ранения. ДТП произошло на трассе Пермь — Березники.