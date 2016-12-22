В Бурятии пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии, пять человек погибли, еще двое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Установлено, что 45-летний водитель грузовой автомашины «Mitsubishi Canter», следуя со стороны г. Закаменск в направлении г. Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Toyota Vista», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что инцидент произошел около 8 часов по местному времени (3:00 мск) на 71 км дороги «Улан-Удэ – Кяхта» недалеко от города Гусиноозерск. Водитель и четверо, находившихся в легковом автомобиле людей, скончались. Пассажир и водитель грузовика пострадали. В МВД не уточнили, в каком они состоянии.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.