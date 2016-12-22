В Сахалинской области возбудили дело после гибели двух полицейских в ДТП

В Сахалинской области двое сотрудников полиции погибли в результате лобового столкновения полицейской машины с автомобилем Toyota, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Там рассказали, что получили сообщение о том, что в бухте Тихая найдено тело неизвестной женщины, которая, предположительно, упала со скалы. На место выехал руководитель СК по Макаровскому району Сахалинской области и трое сотрудников полиции.

«По пути следования автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с полицейским автомобилем, в котором находилась следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

Двое сотрудников полиции погибли в ДТП, еще один, а также руководитель СК по Макаровскому району, были госпитализированы. Следователи добавили, что на месте происшествия работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В СК не уточнили состояние пассажиров автомобиля Toyota.

На сайте регионального МВД сообщается, что инцидент произошел 2 августа, следователь и полицейские находились в машине «Нива Шевроле». «Служебный автомобиль полиции ехал с соблюдением скоростного режима», - добавили в полиции.