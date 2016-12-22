Федор Смолов признался в управлении попавшим в ДТП автомобилем BMW

Автомобиль BMW M5 First Edition, за рулем которого был футболист сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов, врезался в ограждение улицы в столице Кубани. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

По словам собеседника газеты, Смолов рассказал сотрудникам полиции, что почувствовал себя за рулем плохо и не справился с управлением. «Кубанские новости» отмечают, что в аварию Смолов попал на своем ​BMW M5 в версии First Edition, причем таких машин в России не более 20, а цена на них начинается от 8 990 000 руб. Как рассказали изданию, футболист уехал с места происшествия и не стал оформлять ДТП.

О явке Смолова в полицию сообщил и телеграм-канал 112. Позднее о факте допроса футболиста рассказал агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. По его словам, беседа с полицейскими прошла в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар».

«Футболист признал, что в момент аварии находился за рулем автомобиля BMW, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Ему как виновнику грозит административное наказание», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «РИА Новости» сообщили, что полиция установила обстоятельства ДТП с участием автомобиля BMW, принадлежащего Смолову.​

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю РБК подтвердили, что на улице Ставропольской города в Краснодаре в 01:40 ночи произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В аварии никто не пострадал.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Виновнику ДТП грозит административный штраф, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Нападающий Федор Смолов во время матча сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 против команды Хорватии не смог забить пенальти. Вратарь хорватов Даниел Субашич отбил его удар. Смолов выступал первым в серии одиннадцатиметровых ударов. В итоге сборная России проиграла по пенальти со счетом 3:4.