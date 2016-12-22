В Пермском крае в ДТП с пятью машинами погибли три человека

В ДТП с пятью машинами в Пермском крае погибли три и ранены два человека, заявили в региональном управлении МВД. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на трассе Пермь- Березники. Сначала столкнулись два автомобиля Ford Focus, остальные — уходя от столкновения. Три человека погибли, два человека получили травмы. Дорога перекрыта не была.
Обстоятельства аварии уточняются.
Как сообщает URA.RU, остальными автомобилями были два грузовика.
В посте в группе «ВКонтакте» «ЧП Березники» видно, что по меньшей мере один из грузовиков покорежен, легковой автомобиль лежит на боку, а на дороге лежит вылетевший при аварии двигатель одной из машин.
Как сообщает управление МЧС по Пермскому краю, в ликвидации ДТП приняли участие шесть человек личного состава и две единицы техники.