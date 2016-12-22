Трамп рассказал о недовольстве России из-за его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в России были недовольны тем, что он победил на президентских выборах в 2016 году. Об этом он рассказал, выступая в Пенсильвании перед своими сторонниками, передает The Hill.

«Я скажу вот что, Россия очень недовольна тем, что Трамп победил, вот что я скажу. Но я отлично поладил с Путиным», — заявил президент США. Он добавил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки они «обсудили все».

На саммите в Хельсинки у Путина спросили, хотел ли он победы Трампа на выборах в 2016 году. Президент России ответил положительно, подчеркнув, что это обусловлено высказываниями Трампа о нормализации отношений между США и Россией.

Расследование о связях Трампа и его предвыборного штаба с Россией и возможность сговора между ними ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. 31 июля суд начал рассмотрение дела экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. На следующий день президент США потребовал от генпрокурора Джеффа Сашнса «немедленно прекратить» дело о «российском вмешательстве».

Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что это высказывание было личным мнением Трампа, а не распоряжением президента.