Трамп назвал большую часть СМИ «врагами народа»

Президент США Дональд Трамп поддержал свою дочь Иванку, которая заявила, что СМИ не являются «врагами народа». По его словам, к этой категории стоит относить только «фейковые новости», которыми являются большая часть изданий. Об этом он написал в Twitter.

«Они спросили мою дочь Иванку, являются ли СМИ врагами народа. Она корректно ответила нет. Это фейковые новости, которые представляют из себя большая часть средств массовой информации, являются врагами народа», — заявил Трамп.

Ранее на мероприятии Axios дочь президента США спросили, верит ли она в то, что СМИ — «враги народа». Она ответила отрицательно, отметив, что про нее не всегда писали достоверно, передает CNN.

Трамп неоднократно обвинял несогласные с его политикой СМИ в создании «фейковых новостей». 30 июля эту тему с ним обсудил издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер. Он добавил, что считает фразу «фейковые новости» несоответствующей действительности и выразил обеспокоенность тем, что президент США представляет журналистов в качестве «врагов народа». Трамп с ним не согласился и заявил, что пресса несет ответственность за свои материалы.

Спецдокладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей заявил, что регулярные выпады в адрес СМИ со стороны президента США противоречат международному законодательству и могут повысить риск применения насилия в отношении журналистов.