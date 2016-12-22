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Репортера CNN выгнали из Белого дома за «неуместные» вопросы Трампу
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Репортера CNN выгнали из Белого дома за «неуместные» вопросы Трампу
Политика, 03:50
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Репортера CNN выгнали из Белого дома за «неуместные» вопросы Трампу

Репортера CNN Кейтлан Коллинс выгнали с пресс-конференции президента США Дональда Трампа из-за того, что ранее она задавала ему «неуместные вопросы», об этом журналистка рассказала в эфире телеканала.

По ее словам, инцидент произошел во время встречи Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Коллинс спросила Трампа, не считает ли он, что его бывший адвокат Майкл Коэн предал его, записав их разговор. Также она поинтересовалась, почему президент России Владимир Путин еще не принял приглашение посетить США. Коллинс пояснила, что вопрос о визите Путина был задан до того, как Белый дом объявил, что встречу президентов России и США предлагается провести в 2019 году.

CNN обнародовал запись беседы Трампа о выкупе за историю модели Playboy
Общество
Журналистка добавила, что Трамп не ответил на ее вопросы, а после ей не дали посетить пресс-конференцию президента.

Ранее телеканал CNN опубликовал запись разговора Трампа и Коэна, на которой они обсуждают покупку у медиахолдинга American Media прав на публикацию истории бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая рассказала о романе с президентом США.

Запись изъяли сотрудники ФБР, которые проводили обыск в офисе Коэна в рамках расследования о финансовых нарушениях в предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Сам президент США назвал «неслыханным» тот факт, что адвокат записал на пленку беседу с клиентом и добавил, что такие действия, вероятно, незаконны.

Теги: CNN , Дональд Трамп
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