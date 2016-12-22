Спецдокладчик ООН увидел в заявлениях Трампа угрозу для жизни журналистов

Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений предупредил, что критические замечания американского президента в адрес журналистов могут в конечной мере привести к угрозе для их жизни и безопасности

Дональд Трамп (Фото: Eric Thayer / Reuters)

В совместном заявлении с Эдисоном Ланса, который работает в Межамериканской комиссии по правам человека, эксперт ООН Дэвид Кей отметил, что регулярные нападки Трампа на средства массовой информации нарушают основополагающие нормы, сообщает Reuters. «Эти заявления противоречат обязательствам Соединенных Штатов соблюдать свободу слова и международное законодательство в области защиты прав человека», — подчеркнул спецдокладчик ООН.

Кей выразил обеспокоенность тем фактом, что в будущем нападки Трампа могут повысить риск применения насилия в отношении журналистов, что может угрожать их жизни и безопасности.

Спецдокладчик ООН также потребовал от американских властей не преследовать журналистов за их отказ раскрывать источники информации и не использовать закон о шпионаже в отношении тех, кто передает данные в СМИ.

Американский президент регулярно в своем Twitter обвиняет в создании «фейковых новостей» издания, которые не согласны с его политикой. На прошлой неделе сотрудник CNN был удален с официального мероприятия с участием главы Белого дома. Поводом стали материалы, которые транслировал телеканал.

30 июля эту тему поднимал в беседе с Трампом новый издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер. «Я сказал ему [Дональду Трампу], что, хотя фраза «фейковые новости» не соответствует действительности и наносит вред, я гораздо больше обеспокоен тем, что он представляет журналистов «врагами народа», — заявил издатель.

Трамп с Сульцбергером не согласился. В своем Twitter по итогам встречи он указал, что под угрозу жизнь как раз ставят СМИ, которые раскрывают подробности обсуждения в администрации. «Свобода прессы также несет ответственность за передачу новостей», — подчеркнул глава Белого дома.