Фигурант дела о пытках в колонии Ярославля написал явку с повинной

Фигурант дела о пытках в ярославской колонии № 1 — начальник отряда № 4 отдела по воспитательной работе с осужденными Алексей Микитюк — написал явку с повинной. Об этом, как передает ТАСС, сообщила его адвокат Лариса Кондратьева.
По ее словам, Микитюк «не скроется от следствия, не сможет оказать давление на других фигурантов».
По ходатайству следствия Заволжский районный суд Ярославля арестовал Микитюка до 20 сентября.
Накануне следствие задержало еще четырех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии. Таким образом, общее число фигурантов увеличилось до 12. Задержанные ранее восемь подозреваемых были арестованы.
Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) было возбуждено после публикации в «Новой газете» 20 июля видеозаписи с избиением в указанной колонии заключенного Евгения Макарова. Видео было снято в июне 2017 года. После его публикации ФСИН начала проверки по всей России, также были созданы спецкомиссии для расследования случаев насилия над заключенными.