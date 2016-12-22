Арестован восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии

Арестован восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской исправительной колонии № 1 Руслан Цветков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Заволжского районного суда Ярославля.

«Мера пресечения сегодня избрана судом в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 дней до 20 сентября», — пояснили в пресс-службе.

Помощник председателя суда Анастасия Аверкиева заявила ТАСС, что Руслан Цветков — инспектор второй категории группы надзора отдела безопасности ярославской колонии № 1.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу шестерых фигурантов дела. Также был задержан седьмой подозреваемый по делу, замначальника исправительного учреждения Иван Калашников. Но по состоянию здоровья он был помещен под домашний арест.

СК возбудил уголовное дело о превышении сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) должностных полномочий с применением насилия по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

О пытках в ярославской колонии ИК-1 сообщила «Новая газета» 20 июля. К статье прилагается видеозапись, на которой сотрудники колонии избивали и пытали человека в наручниках. Ролик был предоставлен юристами фонда «Общественный вердикт». Видео было снято в июне 2017-го. После его публикации ФСИН начала проверки по всей стране и создала спецкомиссии для расследования случаев насилия над заключенными.