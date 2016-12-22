Глава ФСИН назвал «диким» случай с пытками в ярославской колонии

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко назвал «диким» случай с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. Об этом сообщает «Интерфакс».
Корниенко заявил, что продолжается дополнительная проверка «по данному дикому случаю», а также выразил надежду, что ФСИН «в конце концов даст должную оценку, в том числе с уголовным наказанием». По словам Корниенко, руководство и личный состав осуждают поведение пытавших Макарова сотрудников и сожалеют о подобных случаях, которые дискредитируют уголовно-исполнительную систему. «Каждый сотрудник будет наказан в меру своей вины», — сказал директор.
Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Макаровым. Он также заявил, что ему стыдно за сотрудников, участвовавших в избиении.
Видеозапись с избиением Макарова в ИК № 1, произошедшим в 2017 году, 20 июля обнародовала «Новая газета». После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Всего по делу о пытках арестовали восемь человек.