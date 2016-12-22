Самолет ВВС Израиля обстрелял боевиков на юге Голанских высот

Самолет израильских ВВС поразил группу вооруженных террористов в южной части сирийских Голанских высот. Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.
«Ночью израильский самолет обстрелял группу из нескольких террористов на юге сирийских Голанских высот», — говорится в сообщении. Также отмечается, что утром в указанном районе нашли пояса смертников и автомат АК-47.
Как уточняет Israel National News, были уничтожены семеро террористов.
25 июля на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали сирены тревоги. Это произошло из-за снаряда, запущенного с территории Сирии. Уточняется, что снаряд с территории внутренних боев в Сирии мог сбиться с траектории. На следующий день израильские ВВС атаковали ракетную установку, с помощью которой был произведен запуск ракет из Сирии. В Израиле подчеркнули, что страна намерена жестко реагировать на любые подобные случаи.
Ситуация на израильско-сирийской границе обострилась в начале прошлой недели, когда с территории Сирии был произведен запуск двух баллистических ракет. В ответ Израиль применил противоракеты системы «Праща Давида». Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что системе ПРО не удалось перехватить запущенные ракеты.