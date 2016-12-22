ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,51 62,65 EUR Нал. 74,37 73,45 USD Бирж. 63,10 -0,41 EUR Бирж. 73,94 -0,51 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7682,90 +242,95 IMOEX 2265,37 +0,78% RTSI 1130,96 +1,47% Brent 73,98 +1,50% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии
Лента новостей
Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com 14:46, Бизнес Футболист Дзюба рассказал о желании «вбить в землю» хорвата Виду 14:45, Общество Военная полиция предложила вернуть командирам право арестовывать солдат 14:37, Общество Лев Пономарев сообщил о своем задержании в Москве за одиночный пикет 14:36, Общество Минфин разрешит еще двум банкам продавать «народные облигации» 14:20, Финансы ЦИК получил документы о возможном референдуме по пенсионному возрасту 14:18, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 14:14, Партнерский материал Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж 14:06, Фотогалерея  Суд вернул прокурорам дело украинца Гриба о содействии терроризму 13:56, Политика От бритвы до автомобиля: почему мир переходит к сервисам по подписке 13:52, Стиль Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии 13:51, Политика 10 тыс. «молний» и биткоин дороже $7,5 тыс.: главное о рынке криптовалют 13:49, Крипто В Барселоне мотоциклист расстрелял двух человек в машине 13:45, Общество Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 13:39, РБК и «Шелл» Жеребьевка определила возможных соперников «Спартака» в Лиге чемпионов 13:32, Спорт Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана 13:31, Общество Российская таможня объяснила изъятие у японцев телефонов на Курилах 13:25, Общество Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино Azino777 13:13, Бизнес Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot 13:09, Общество Как проверить работу печени всего за 40 секунд 13:08, РБК и Тест печени «Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. 13:07, Бизнес В сенате США призвали ввести суровые санкции против России 13:05, Политика Группа кораблей стран НАТО зашла в порт Одессы 12:58, Политика Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки 12:50, Бизнес Взять высоту: как получить $200 тыс. на развитие стартапа 12:39, Партнерский материал Лавров и Герасимов отправились в Израиль для переговоров с Нетаньяху 12:33, Политика Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию 12:28, Общество Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова 12:27, Политика
Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии
Политика, 13:51
0
Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии

Израильские военные применили системы ПРО «Праща Давида» против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Twitter.

«В ответ на угрозу были запущены две противоракеты системы «Праща Давида», — говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о ранениях или материальном ущербе не поступало.

Как пишет Jerusalem Post, утром 23 июля несколько сирен тревоги активировались на севере Израиля, в частности в городах Цфат и Кацрин. Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило в ночь на понедельник, что ВВС Израиля ударили по военным объектам в сирийской провинции Хама.

11 июля ракета Израиля сбила сирийский беспилотный летательный аппарат. Военные уточнили, что перед тем, как сбить беспилотник, убедились, что он принадлежит Сирии, а не России.

Теги: Сирия , Израиль , ракета
Главное
«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
В Израиле сообщили о 17 выпущенных из сектора Газа ракетах Политика
Армия Израиля сообщила о сбитом сирийском беспилотнике Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter