СМИ сообщили о провале попытки израильской ПВО перехватить ракеты «Точка»

Израильская система ПРО «Праща Давида» не смогла перехватить две ракеты, выпущенные из советского тактического комплекса «Точка» с территории Сирии в понедельник, 23 июля, сообщает издание Ynet, не указывая источник информации.

По его данным, это было первое применение «Пращи Давида», в Минобороны и Военно-воздушных силах Израиля расследуют инцидент. По предварительным данным, система не смогла сбить цели не из-за человеческой ошибки.

Издание Haaretz отмечает, что обе ракеты, запущенные из Сирии, не были сбиты, но и не долетели до границы с Израилем.

Израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на Силы обороны страны рассказала, что «Праще Давида» удалось поразить лишь одну из целей.

Накануне, 23 июля, Израиль сообщил об атаке двух ракет с территории Сирии. Для их перехвата была задействована система «Праща Давида» для борьбы с ракетами малой дальности. Незадолго до ракетной атаки сирийское агентство SANA со ссылкой на источник заявило, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф на западе Сирии.