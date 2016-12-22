На Голанах после пуска ракеты по беспилотнику началась воздушная тревога

Сирены тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот из-за ракеты Patriot, которая была выпущена израильскими военными по беспилотнику, приближавшемуся со стороны Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
«Похоже, что это был сбившийся с траектории снаряд с территории внутренних боев в Сирии», — уточняет пресс-служба. «Сирены прозвучали в региональном совете Голанских высот. Подробности уточняются», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Накануне израильские военные сообщили, что сбили сирийский военный самолет, предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-22 или фронтовой бомбардировщик Су-24, выпустив две ракеты Patriot. Reuters сообщало о гибели пилота. Самолет зашел в израильское воздушное пространство примерно на 1,6 км.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация следит за ситуацией.
По данным газеты Maariv, которая ссылается на источник, после инцидента с самолетом Россия выразила протест Израилю. В ответ ЦАХАЛ предоставил российской стороне доказательства, что сирийский самолет пересек израильскую границу, отмечает издание.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой.