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На Голанах после пуска ракеты по беспилотнику началась воздушная тревога
Политика, 19:29
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На Голанах после пуска ракеты по беспилотнику началась воздушная тревога

Сирены тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот из-за ракеты Patriot, которая была выпущена израильскими военными по беспилотнику, приближавшемуся со стороны Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Похоже, что это был сбившийся с траектории снаряд с территории внутренних боев в Сирии», — уточняет пресс-служба. «Сирены прозвучали в региональном совете Голанских высот. Подробности уточняются», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Накануне израильские военные сообщили, что сбили сирийский военный самолет, предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-22 или фронтовой бомбардировщик Су-24, выпустив две ракеты Patriot. Reuters сообщало о гибели пилота. Самолет зашел в израильское воздушное пространство примерно на 1,6 км. 

В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого»
Политика

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация следит за ситуацией.

По данным газеты Maariv, которая ссылается на источник, после инцидента с самолетом Россия выразила протест Израилю. В ответ ЦАХАЛ предоставил российской стороне доказательства, что сирийский самолет пересек израильскую границу, отмечает издание.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой.

Теги: Голанские высоты , Израиль , беспилотник , тревога
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