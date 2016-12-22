Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии

В ответ на запуск ракет в сторону Израиля, израильские ВВС и артиллерия нанесли удар по территории Сирии. В Тель-Авиве пообещали и дальше жестко реагировать на любые угрозы безопасности граждан страны

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Израильские ВВС атаковали ракетную установку, с помощью которой с территории Сирии был произведен запуск двух ракет. Об этом в своем Twitter сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля (IDF).

«В ответ на запуск по Израилю двух ракет с территории Сирии, самолет Сил обороны Израиля, самолет IDF атаковал ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория близ установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба IDF сообщала об обстреле с территории Сирии близ Голанских высот, оккупированных Израилем с 1967 года. В связи с этим на израильских территориях была объявлена ракетная тревога.

Вслед за объявлением тревоги в IDF уточнили, что атака могла носить ошибочный характер. Запуск, полагают в израильской армии, мог быть произведен одной из сторон конфликта в Сирии в ходе внутренних боев. Несмотря на это в Тель-Авиве подчеркнули, что Израиль намерен жестко реагировать на любые подобные случаи. «Последние несколько дней на сирийской территории, прилегающей к границе с Израилем, продолжаются ожесточенные бои. IDF будет противодействовать любым попыткам нанести урон суверенитету Израиля и безопасности его мирных жителей», — заявили в израильской армии.

Обострение ситуации на границе Сирии и Израиля продолжается с начала этой недели, когда с территории сопредельного государства по Израилю был произведен запуск двух баллистических ракет с помощью тактического ракетного комплекса советского производства «Точка». В ответ были запущены противоракеты системы «Праща Давида». На следующий день израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что системе ПРО не удалось перехватить запущенные ракеты.