Суд впервые оправдал не явившегося на альтернативную службу призывника

Суд Волгодонска (Ростовская область) впервые оправдал призывника, не явившегося на место альтернативной государственной службы (АГС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Призывник Константин Титов должен был в мае 2017 года явиться в дом престарелых «Эдип» в Энгельсе (Саратовская область) для прохождения АГС.​ Обнаружив, что работодатель не предоставляет жилья, Титов не поехал в Энгельс, а обратился в суд. Гражданскую тяжбу он проиграл, и военкомат передал дело в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о неоднократном уклонении от службы. Однако суд Волгодонска постановил, что военкомат должен выдать Титову новое предписание и билет до Энгельса, а руководство дома престарелых — обеспечить призывника общежитием. Кроме того, суд не нашел умысла в действиях Титова по отсрочке начала службы и отменил подписку о невыезде.

В постановлении суда подчеркивается, что в подобных делах отныне призывникам не требуется доказывать свою невиновность. Титов в случае, если апелляция прокуратуры Волгодонска о «несправедливом оправдании» не будет удовлетворена, сможет взыскать с военных компенсацию за имущественный и моральный ущерб.

Тем не менее прокуратура настаивает, что обязанностью призывника было прибыть в срок в назначенное место службы, так как это не относится к трудовым обязанностям, которые он должен был выполнять в доме престарелых. Отмечается, что отказаться служить без предоставления общежития он мог только после прибытия в Энгельс.

Согласно данным Верховного суда, во всех 30 предыдущих судебных разбирательствах об уклонении от АГС призывники были осуждены и привлечены к уголовной ответственности.

Закон об альтернативной гражданской службе был принят в 2002 году и вступил в силу в 2004 году. Тогда ее срок был определен в 3,5 года (в 1,5 раза больше существовавшего тогда двухлетнего срока воинской службы). Затем, вместе с сокращением службы в армии, длительность АГС была уменьшена до 21 месяца.

АГС включает работу по более чем 130 рабочим, медицинским, педагогическим и другим специальностям. Перевод на АГС возможен в случае, если воинская служба противоречит убеждениям и верованиям призывника, а также когда он принадлежит к малочисленному коренному народу и ведет традиционное хозяйство. По данным правозащитников, ежегодно АГС выбирает менее 1% призывников.