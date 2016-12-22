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В Минобороны подвели итоги весеннего призыва
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В Минобороны подвели итоги весеннего призыва
Политика, 03:13
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В Минобороны подвели итоги весеннего призыва

Весной 2018 года по итогам призыва в Вооруженные силы были направлены 128 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, пишет газета «Красная звезда».

По его словам, указ президента о призыве на военную службу выполнен в полном объеме. Он отметил, что 15% призывников, которые были направлены на военную службу, имеют высшее образование. Бурдинский отметил, что призывникам предложили пройти военную службу по призыву или по контракту два года.

Генерал-лейтенант отметил, что в 2018 году с 12 до 16 увеличилось количество научных рот. Он добавил, что более 330 призывников из 48 субъектов были направлены эти роты, а 70 — в научно-производственные.

«Становится нормой не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти военную службу», — заметил Бурдинский. По его словам, для прохождения службы некоторые студенты берут академический отпуск, а те, кто был признан ограничено годным к военной службе и были переданы в запас, «стремятся поправить здоровье», чтобы их призвали в ВС. Бурдинский добавил, что из таких категорий были призваны 130 граждан.

Из Крыма были призваны около 2,8 тыс. человек. Он рассказал, что всех призывников обеспечили повседневной формой одеждой, несессерами — специальным контейнерами для мелких предметов, банковскими картами и персональными электронными картами. Для доставки призывников в воинские части были использованы восемь воинских эшелонов, а в отдаленные регионы, такие как Камчатский край и Сахалинская область, они были доставлены военно-транспортной и гражданской авиацией.

По указу российского президента от 30 марта, весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Всего он постановил призвать 128 тыс. человек. В 2017 году по итогам весеннего призыва в вооруженные силы отправились служить 142 тыс. человек.

Теги: весенний призыв , Министерство обороны , Вооруженные силы
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