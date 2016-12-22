Правозащитники раскритиковали поправку о явке призывников без повесток

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» требуют доработки, заявил РБК зампредседателя «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин. «У нас 170 тысяч уклонистов, и если сразу ввести уголовную ответственность, что предполагает закон, то сколько у нас будет уголовных дел? У нас будет много уголовных дел и уголовников. Я сам был членом призывной комиссии, и в ней мы давно пытались прийти к этому, но необходимо проводить реформу пошагово. Нужно хотя бы полгода, чтобы подключились правозащитники, а призывники поняли, что от них хотят», — заявил Курочкин.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова также подвергла критике поправки в закон и посоветовала депутату Андрею Красову, внесшему проект в Госдуму, ознакомиться с Гражданским кодексом.

Согласно проекту закона, повестку в военкомат можно будет прислать заказным письмом на адрес призывника, и она будет считаться врученной, если уведомление о вручении подпишет не только призывник, но и любой совершеннолетний член его семьи.



«Это все ерунда, не могут родители подписать [повестку]. Никто не вправе без генеральной доверенности получать почту совершеннолетнего человека», — заявила РБК Мельникова. Как считает правозащитница, депутат Красов «не знает Гражданский кодекс, закон о воинской обязанности и военной службе, а также «законы, касающиеся работы «Почты России».

Мельникова отметила, что внимание следует сосредоточить на переходе к контрактной службе, а не на «оповещении призывников».

Призывника также хотят обязать самому являться в военкомат, если он по какой-то причине вовремя не получил повестку под расписку от курьера из военкомата. Принятие указанной поправки действительно сможет помочь государству в борьбе с уклонистами от исполнения воинской обязанности, заявил РБК юрист компании «Деловой фарватер» Антон Соничев. «Указанная мера может быть более эффективной в случае расширения ст. 21.5 КоАП РФ путем добавления в нее нового состава административного правонарушения — неявка в военкомат военнообязанного лица в случае неполучения последним повестки в армию», — считает он.

По словам юриста, параллельно следовало бы также увеличить соответствующие административные штрафы, поскольку размер ныне действующих не является «значительным».

Депутаты Госдумы в 2016 году не пропустили законопроект о вручении повесток заказным письмом дальше первого слушания, мотивировав отказ тем, что на рассылку не предусмотрены источники дополнительных расходов. Об этом РБК сообщила руководитель юридического отдела Службы помощи призывникам Екатерина Михеева.

«Тем не менее инициаторы 12 января во второй раз внесли законопроект, предлагающий уведомление призывников о явке в военкомат при помощи заказных писем, на этот раз убрав предложение вызывать граждан при помощи электронной почты. Сомнительно, что Госдума пропустит законопроект дальше второго слушания, так как отправка нескольких сотен тысяч заказных писем влечет за собой значительные расходы», — считает юрист.

Как считает Михеева, нельзя проконтролировать, что призывник получил повестку. «Не существует закона, предусматривающего обязательный просмотр корреспонденции. Таким образом, получение повестки станет делом добровольным и будет зависеть от сознательности призывника», — заключила она.

Правительство поддержало законопроект, предложив исключить из него «положения, предусматривающие возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих граждан, подлежащих призыву на военную службу».