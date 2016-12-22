В Магадане осудили сотрудников колонии за игнорирование издевательств

Трое должностных лиц колонии № 3 Магадана получили сроки от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев свободы за игнорирование издевательств в исправительном учреждении. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Магаданской области.

Суд установил, что сотрудники знали об издевательствах над одним из заключенных, проходивших с 16 декабря 2015 года по 3 января 2016 года, но не пресекли преступные действия и не защитили мужчину. Дело трех сотрудников колонии было выделено в отдельное производство из уголовного дела о совершении ряда преступлений группой осужденных из 13 человек. Их обвинили в пытках над заключенным, из-за которых у него развилось психическое заболевание, также он попытался покончить с собой.

«Новая газета» 20 июля обнародовала видео пыток сотрудниками ФСИН заключенного Евгения Макарова в колонии № 1 в Ярославле. После этого СК завел дело о превышении должностных полномочий, по данному делу арестованы восемь человек. Замглавы ФСИН Валерий Максименко извинился перед Макаровым, а глава службы Геннадий Корниенко назвал случай «диким».