Захарова заявила о подтверждении личностей погибших в ЦАР журналистов

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты опознаны, их личности подтверждены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, погибшими оказались три российских гражданина. «Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе», — сказала Захарова. Как сообщал главный редактор проекта «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Захарова добавила, что посольство России в Банги занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину, они будут доставлены в Россию в ближайшие дни.

Также представитель МИДа заявила, что погибшие журналисты оформили свою поездку в ЦАР как туристическую. При этом, по ее словам, у МИДа нет точных данных о цели их поездки.

Съемочная группа в составе Джемаля, Радченко и Расторгуева прибыла в африканскую страну 28 июля для съемок фильма о ЧВК Вагнера, сообщил Коняхин. Последний раз журналисты выходили на связь 29 июля. Два дня спустя их тела обнаружили в оставленной машине в префектуре Кемо, в 33 км севернее Сибута. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК России по факту убийства трех россиян.

Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибу Марселина Йойо передавало, что на журналистов напала группа из десяти вооруженных людей. Отмечается, что все они были в тюрбанах и говорили на арабском языке. По словам Йойо, журналисты были убиты на месте, а их водитель бежал и сообщил властям о нападении.