Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых

Миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике подтвердила обнаружение трех погибших на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя миссии Владимира Монтейро.

По его словам, миссию проинформировали об обнаружении тел трех мужчин в оставленной машине в префектуре Кемо, в 33 км севернее Сибута. Монтейро добавил, что в район обнаружения погибших был направлен патруль, который «подтвердил наличие трех тел со множеством пулевых ранений и автомобиля».

Ранее, 31 июля, агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что в ЦАР обнаружили тела троих убитых россиян. В российском посольстве в Банги, как передавало ТАСС, заявили, что у двоих убитых были найдены карты МИЦ «Известия». Впоследствии в «Известиях» сообщили, что ни одного их сотрудника в Центральноафриканской Республике нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РБК, что, по предварительной информации, были обнаружены тела трех человек, предположительно россиян. Телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в проекте «Центр управления расследованиями» (ЦУР) сообщил, что погибшими в ЦАР являются журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Эту информацию РБК подтвердил главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. По его словам, в ЦАР планировались съемки документального фильма о работе ЧВК «Вагнер». Съемочная группа прибыла туда 28 июля.