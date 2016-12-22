ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,29 61,81 EUR Нал. 73,98 72,41 USD Бирж. 62,41 +0,17 EUR Бирж. 73,02 +0,17 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7722,20 -204,70 IMOEX 2321,11 +1,11% RTSI 1173,06 +0,92% Brent 74,36 -0,84% DJIA 25452,48 +0,58% Nasdaq 7679,76 +0,65%
Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых
Лента новостей
Суд вернул на доследование дело выбежавших на поле во время ЧМ Pussy Riot 20:59, Общество Два туристических поезда столкнулись на пути к Мачу-Пикчу 20:55, Общество Мэр города в ЦАР рассказал подробности гибели российских журналистов 20:51, Общество На востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов 20:35, Общество Суд над Манафортом: что дело консультанта означает для российского досье 20:35, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 20:32, Партнерский материал Токио попросил Москву снизить военную активность на Курилах 20:26, Политика Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых 20:16, Общество Супруга погибшего в Центральной Африке Орхана Джемаля опознала тело мужа 20:10, Политика Спецпредставитель Путина исключил широкомасштабную операцию в Идлибе 20:02, Политика Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим 19:54, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 19:53, РБК и Сбербанк Шойгу рассказал о содержании переговоров с министром обороны Японии 19:49, Политика В Hyundai рассказали о новом Santa Fe для России 19:40, Авто В «Уралхиме» сменился гендиректор 19:31, Бизнес МИД пригрозил ответом на санкции ЕС против строителей Крымского моста 19:31, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:24, РБК и IWC Белоруссия разместит суверенные облигации в России 19:21, Финансы Генпрокуратура Таджикистана возбудила дело после убийства туристов 19:18, Общество Лукашенко разрешил белорусским предприятиям не продавать валютную выручку 19:13, Экономика AFP сообщило о доставке тел убитых в ЦАР на базу ООН 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» — ЦСКА. Онлайн 19:00, Спорт Российский военкор Орхан Джемаль и его коллеги убиты в Центральной Африке 18:55, Общество Топилин прокомментировал идею наказания за увольнение перед пенсией по УК 18:51, Политика Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 18:49, РБК и Volkswagen Teramont Второго экс-замглавы «Комиэнерго» заподозрили в получении взятки 18:48, Общество Капитализация крипторынка снизилась на $18 млрд за сутки 18:45, Крипто В РЖД заявили о планах вложить 11 млрд руб. в новую ветку в Шереметьево 18:45, Общество
Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых
Общество, 20:16
0
Миссия ООН в ЦАР подтвердила обнаружение тел трех убитых

Миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике подтвердила обнаружение трех погибших на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя миссии Владимира Монтейро.

По его словам, миссию проинформировали об обнаружении тел трех мужчин в оставленной машине в префектуре Кемо, в 33 км севернее Сибута. Монтейро добавил, что в район обнаружения погибших был направлен патруль, который «подтвердил наличие трех тел со множеством пулевых ранений и автомобиля».

Ранее, 31 июля, агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что в ЦАР обнаружили тела троих убитых россиян. В российском посольстве в Банги, как передавало ТАСС, заявили, что у двоих убитых были найдены карты МИЦ «Известия». Впоследствии в «Известиях» сообщили, что ни одного их сотрудника в Центральноафриканской Республике нет.

Супруга погибшего в Центральной Африке Орхана Джемаля опознала тело мужа
Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РБК, что, по предварительной информации, были обнаружены тела трех человек, предположительно россиян. Телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в проекте «Центр управления расследованиями» (ЦУР) сообщил, что погибшими в ЦАР являются журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Эту информацию РБК подтвердил главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. По его словам, в ЦАР планировались съемки документального фильма о работе ЧВК «Вагнер». Съемочная группа прибыла туда 28 июля.

Теги: Центральноафриканская Республика , журналисты , двойное убийство
Главное
Мэр города в ЦАР рассказал подробности гибели российских журналистов Общество
Материалы по теме
Российский военкор Орхан Джемаль и его коллеги убиты в Центральной Африке Общество
AFP сообщило о доставке тел убитых в ЦАР на базу ООН Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter