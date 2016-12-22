СК возбудил дело после убийства российских журналистов в ЦАР

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Центральноафриканской Республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко», — сказала она. ​Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство). Петренко отметила, что СК готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов.

Ранее Министерство иностранных дел подтвердило, что у трех человек, погибших в ЦАР, при себе были документы на имена Радченко, Расторгуева и Джемаля. Также имена погибших называли в проекте «Центр управления расследованиями». Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин сообщил РБК, что журналисты приехали в ЦАР, чтобы снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера.



