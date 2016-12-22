Полиция отпустила выбежавших на поле во время ЧМ участников Pussy Riot

Участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину отпустили из ОВД «Лужники» под обязательство о явке. Об этом Верзилов сообщил в своем Twitter.
Накануне Хамовнический суд Москвы вернул на доследование дело участников Pussy Riot, выбежавших на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Тогда четверо участников панк-группы, переодевшись в полицейскую форму, выскочили на поле и пробежались рядом с игроками сборных Франции и Хорватии. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру».
Активисты были задержаны, против них завели административные дела о нарушении правил поведения зрителя при проведении спортивных соревнований и о незаконном ношении полицейской формы.
Хамовнический суд 17 июля арестовал задержанных на 15 суток и оштрафовал на 1,5 тыс. руб. Верзилова и остальных участниц Pussy Riot вновь задержали 30 июля при выходе из спецприемника.