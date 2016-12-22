Суд вернул на доследование дело выбежавших на поле во время ЧМ Pussy Riot

Хамовнический суд Москвы отправил на доследование материалы об административных правонарушениях в отношении участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой и Вероники Никульшиной из-за акции на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Об этом РБК сообщил адвокат Николай Васильев.

«Суд вернул материалы для устранения недостатков. Их вернут в ОВД «Лужники», у них срок задержания 48 часов, значит, до 20:00 завтра», — рассказал адвокат. По его словам, 1 августа должно быть либо принято судебное решение, либо они должны быть освобождены.

Васильев подчеркнул, что ему неизвестно, почему суд принял такое решение. «Какие там недостатки, какого характера, связаны они с квалификацией, связаны ли они с процедурой — нам неизвестно», — пояснил адвокат.

В финале чемпионата мира по футболу 15 июля на московском стадионе «Лужники», где сошлись сборные Франции и Хорватии, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме и пробежались рядом с футболистами двух команд. Акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Игра временно была приостановлена, а активисты задержаны. Против них завели административные дела о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о незаконном ношении полицейской формы. Все четверо были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1,5 тыс. руб.​