Участник акции Pussy Riot на финале ЧМ-2018 заявил о повторном задержании

По словам Петра Верзилова, задержаны он и трое других участниц Pussy Riot, выбежавших в полицейской форме на поле во время финальной игры чемпионата мира по футболу, новых обвинений им не предъявили

Петр Верзилов(слева) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан полицией сразу после выхода из спецприемника, где он содержался в связи с участием в акции на финале ЧМ-2018. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Согласно сообщению, Верзилова задержал ОМОН на выходе из спецприемника № 2 ГУ МВД по Москве.

В разговоре с РБК он уточнил, что сотрудники полиции ничем не объяснили задержание. «При выходе из спецприемника задержали [меня]. Есть приказ доставить в ОВД «Лужники». Девушек (участниц Pussy Riot, также принимавших участие в акции. — РБК) тоже отдельно задержали. Они в другом спецприемнике были», — рассказал Верзилов. Он добавил, что обвинений задержанным не предъявили.

В ГУ МВД по Москве не смогли предоставить РБК информацию о задержании участников акции. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова и трех участниц Pussy Riot задержали и доставили в отделение полиции «Лужники». Причину задержания собеседник агентства не назвал.

Верзилов и другие участники группы — Ольга Пахтусова, Ольга Карачева и Вероника Никульшина — организовали художественную акцию «Милиционер вступает в игру» на финальной игре ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии 15 июля. Четверо участников Pussy Riot, переодетые в полицейскую форму, выбежали на поле и пробежались рядом с игроками двух команд. Игра была приостановлена, а активисты задержаны. Против них возбудили административные дела о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о незаконном ношении полицейской формы.

По итогам рассмотрения дела Хамовнический суд Москвы арестовал Пахтусову, Карачеву, Верзилова и Никульшину на 15 суток, а также оштрафовал на 1,5 тыс. руб. каждого за незаконное ношение полицейской формы. Апелляции защиты были отклонены.