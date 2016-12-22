Россияне не пострадали при крушении самолета в Мексике
Общество, 04:18
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Россияне не пострадали при крушении самолета в Мексике
На борту потерпевшего крушение в Мексике пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico россиян не было. Об этом сообщили в российском консульстве в Мехико, передает «РИА Новости».
«Нам только что сообщили, что россиян на борту не было», — рассказал собеседник агентства.
В среду, 1 августа, самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico рейса Дуранго-Мехико потерпел крушение в 10 км от аэропорта вылета. На его борту находился 101 человек, из которых 97 пассажиры. Как сообщили местные власти, во время взлета шел дождь, и пилоты приняли решение вернуться, но потеряли контроль над самолетом.
По словам представителя экстренных служб, борт совершил экстренную посадку. Как сообщили спасатели, в результате пострадали 85 человек. Управляющая компания аэропортами в этой части Мексики, где произошло крушение, OMA Aeropuertos заявила, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.