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В Мексике разбился пассажирский самолет со 101 человеком на борту
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В Мексике разбился пассажирский самолет со 101 человеком на борту
Общество, 01:08
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В Мексике разбился пассажирский самолет со 101 человеком на борту
В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. Власти сообщают, что погибших в авиакатастрофе нет
Фото: Emmanuel Rosalez / Twitter

В Мексике в штате Дуранго около аэропорта потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщают издания El Universal и El Periodico. Информацию подтвердили позднее авиакомпания и власти страны.

По уточненным данным, на борту самолета находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших в результате крущения нет, уверяют власти.

Борт потерпел аварию после взлета. Компания Aeromexico на своей странице в Twitter сообщила, что речь идет о самолете Embraer 190, выполнявшего рейс 2431 из Дуранго в Мехико. 

Министр транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter подтвердил, что самолет авиакомпании Aeromexico упал при взлете. 

Губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро, сообщил в своем Twitter, что в аэропорту «произошла авария». Позднее он написал в своем Twitter, что в результате инцидента «не было смертей», однако заявил, что есть пострадавшие, и им оказывается помощь, не уточнив их количество.

Видео: Emergercias Cóndor / Twitter

Как сообщает El Periodico, самолет упал через пять минут после взлета. Губернатор рассказал изданию, что возможной причиной аварии мог стать дождь. По его словам, пилоты приняли решение прекратить полет и вернуться, но они потеряли контроль над самолетом.

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил в своем Twitter, что поручил разобраться с произошедшим, в том числе Министерству национальной обороны и Министерству связи и транспорта. «Я обещаю, что экипаж и все пассажиры будут в порядке», — написал он.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: Самолет , авиакатасрофа , Мексика
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