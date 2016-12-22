В Мексике разбился пассажирский самолет со 101 человеком на борту

В Мексике в штате Дуранго около аэропорта потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщают издания El Universal и El Periodico. Информацию подтвердили позднее авиакомпания и власти страны.
По уточненным данным, на борту самолета находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших в результате крущения нет, уверяют власти.
Борт потерпел аварию после взлета. Компания Aeromexico на своей странице в Twitter сообщила, что речь идет о самолете Embraer 190, выполнявшего рейс 2431 из Дуранго в Мехико.
Министр транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter подтвердил, что самолет авиакомпании Aeromexico упал при взлете.
Губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро, сообщил в своем Twitter, что в аэропорту «произошла авария». Позднее он написал в своем Twitter, что в результате инцидента «не было смертей», однако заявил, что есть пострадавшие, и им оказывается помощь, не уточнив их количество.
Как сообщает El Periodico, самолет упал через пять минут после взлета. Губернатор рассказал изданию, что возможной причиной аварии мог стать дождь. По его словам, пилоты приняли решение прекратить полет и вернуться, но они потеряли контроль над самолетом.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил в своем Twitter, что поручил разобраться с произошедшим, в том числе Министерству национальной обороны и Министерству связи и транспорта. «Я обещаю, что экипаж и все пассажиры будут в порядке», — написал он.