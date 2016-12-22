Представители аэропорта назвали причину крушения самолета в Мексике

Предварительной причиной крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается в Twitter компании OMA Aeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики.

Кроме того, в связи с инцидентом компания приняла решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Дуранго.

Самолет рейса 2431 из Дуранго в Мехико разбился после взлета. На его борту находились 101 человек, а именно 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро результате произошедшего никто не погиб, но есть пострадавшие. Их количество он не уточнил. Губернатор рассказал, что возможной причиной крушения мог стать дождь. Он отметил, что пилоты решили вернуться в аэропорт, но потеряли контроль над воздушным судном.

Как рассказал представитель экстренных служб, самолет совершил экстренную посадку в 10 км от аэропорта, передает его слова Reuters. По данным спасателей, пострадали 85 человек. Он отметил, что из-за крушения вспыхнул пожар, но огонь был потушен. Представитель экстренных служб отметил, что о пострадавших с ожогами не сообщается. Он сообщил, что люди смогли сами выйти сами из самолета. Представитель Минздрава штата сообщил, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает Reuters.