ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,07 61,91 EUR Нал. 74,00 72,44 USD Бирж. 62,50 +0,27 EUR Бирж. 73,15 +0,30 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7742,20 -410,80 IMOEX 2321,11 +1,11% RTSI 1173,06 +0,92% Brent 74,36 -0,84% DJIA 25415,19 +0,43% Nasdaq 7671,79 +0,55%
Представители аэропорта назвали причину крушения самолета в Мексике
Лента новостей
Число пострадавших при столкновении поездов в Перу возросло до 23 человек 02:31, Общество Представители аэропорта назвали причину крушения самолета в Мексике 02:08, Общество Apple показала превосходящие ожидания аналитиков финансовые результаты 01:55, Бизнес Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 01:52, РБК и IWC Парламент Франции проголосовал против вотума недоверия правительству 01:37, Политика В Мексике упал пассажирский самолет со 101 человеком на борту 01:08, Общество Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея 00:49, Фотогалерея  Осужденный за убийство Немцова Дадаев начал голодовку 00:26, Общество В Зимбабве огласили предварительные результаты парламентских выборов 00:07, Политика Россия и Япония договорились о заходе сил ВМФ на Хоккайдо 00:05, Политика Прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту 31 июл, 23:50, Политика Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски 31 июл, 23:23, Бизнес Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении 31 июл, 23:14, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 31 июл, 23:07, РБК и Сбербанк Facebook нашел десятки подозрительных страниц перед новыми выборами в США 31 июл, 23:00, Политика В Смоленской области загорелся мусорный полигон 31 июл, 22:32, Общество Минтруд предложил вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса 31 июл, 22:17, Экономика «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года 31 июл, 22:07, Спорт Поисковики нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» 31 июл, 22:05, Общество СК возбудил дело после убийства российских журналистов в ЦАР 31 июл, 21:50, Общество Заключенные колонии в Ярославской области прекратили голодовку 31 июл, 21:47, Общество МИД подтвердил наличие документов Джемаля и его коллег у погибших в ЦАР 31 июл, 21:31, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 31 июл, 21:31, РБК и Sony Bravia Росимущество выставило на продажу Mercedes полковника Захарченко 31 июл, 21:28, Общество Омбудсмен попросит прокуратуру проверить школу убивших отца сестер 31 июл, 21:26, Общество МИД рассказал о расследовании СК убийства журналистов в ЦАР 31 июл, 21:14, Общество ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в последнем матче стартового тура 31 июл, 21:06, Спорт Суд вернул на доследование дело выбежавших на поле во время ЧМ Pussy Riot 31 июл, 20:59, Общество
Представители аэропорта назвали причину крушения самолета в Мексике
Общество, 02:08
0
Представители аэропорта назвали причину крушения самолета в Мексике

Предварительной причиной крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается в Twitter компании OMA Aeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики.

Кроме того, в связи с инцидентом компания приняла решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Дуранго.

В Мексике упал пассажирский самолет со 101 человеком на борту
Общество


Самолет рейса 2431 из Дуранго в Мехико разбился после взлета. На его борту находились 101 человек, а именно 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро результате произошедшего никто не погиб, но есть пострадавшие. Их количество он не уточнил. Губернатор рассказал, что возможной причиной крушения мог стать дождь. Он отметил, что пилоты решили вернуться в аэропорт, но потеряли контроль над воздушным судном.

Как рассказал представитель экстренных служб, самолет совершил экстренную посадку в 10 км от аэропорта, передает его слова Reuters. По данным спасателей, пострадали 85 человек. Он отметил, что из-за крушения вспыхнул пожар, но огонь был потушен. Представитель экстренных служб отметил, что о пострадавших с ожогами не сообщается. Он сообщил, что люди смогли сами выйти сами из самолета. Представитель Минздрава штата сообщил, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает Reuters.

Теги: Мексика , авиакатастрова , Аэропорт
Главное
В Мексике упал пассажирский самолет со 101 человеком на борту Общество
Материалы по теме
Летевший в Египет самолет приземлился в Киеве из-за столкновения с птицей Общество
Пилот погиб при крушении небольшого самолета в аэропорту Сан-Паулу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter